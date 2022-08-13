Максим Галкин высмеял государственные награды, признавшись в нелюбви ко всяким почётным знакам. Столь громкое заявление шоумен сделал вслед за актрисой Чулпан Хаматовой.

Супруг Пугачевой во время концерта в маленьком латвийском селе Роя порассуждал на тему госунаград. По словам юмориста, он не одобрял никогда и не одобряет сейчас такие награды.

Как отметил Галкин, он не стремился получать награды за свою творческую деятельность. По мнению Максима, это обрекает на зависимость от тех, кто их предоставляет.

«Я думал, что после перестройки в стране раболепство по отношению к властям немного вытравится. Однако я ошибался, не вытравилось. Никогда не любил награды, так как не желал примазываться к правительству», — заявил комик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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