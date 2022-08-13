Ольга Зарубина объяснила, почему Александр Малинин остался без заработка

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Ольга Зарубина объяснила, почему Александр Малинин остался без заработка
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Фото из открытых источников

Ольга Зарубина рассказала, почему Александр Малинин остался без заработка. По словам эстрадной певицы, бедственное положение ее коллеги можно объяснить наступлением эпохи застоя в российском шоу-бизнесе.

Малинин ранее говорил, что на юге РФ его концерты могут быть отменены. Зрители не спешат покупать билеты, поэтому о хороших заработках Александру придется забыть. Зарубина попыталась объяснить, с чем связана такая ситуация. Как полагает Ольга, россияне не хотят слушать Малина, поскольку им не интересны старые песни мэтров эстрады.

"Материальная сторона вопроса не главная. У людей есть деньги, ведь они на других артистов покупают билеты. Низкие продажи обусловлены в основном тем, что сейчас тенденция застоя, и гражданам не хочется слушать застойный нафталин. Многие зарубежные исполнители попросту перестраивают мышление людей, показывая, как необходимо петь", - отметила певица. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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