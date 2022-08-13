Ольга Зарубина объяснила, почему Александр Малинин остался без заработка

Ольга Зарубина рассказала, почему Александр Малинин остался без заработка. По словам эстрадной певицы, бедственное положение ее коллеги можно объяснить наступлением эпохи застоя в российском шоу-бизнесе.

Малинин ранее говорил, что на юге РФ его концерты могут быть отменены. Зрители не спешат покупать билеты, поэтому о хороших заработках Александру придется забыть. Зарубина попыталась объяснить, с чем связана такая ситуация. Как полагает Ольга, россияне не хотят слушать Малина, поскольку им не интересны старые песни мэтров эстрады.

"Материальная сторона вопроса не главная. У людей есть деньги, ведь они на других артистов покупают билеты. Низкие продажи обусловлены в основном тем, что сейчас тенденция застоя, и гражданам не хочется слушать застойный нафталин. Многие зарубежные исполнители попросту перестраивают мышление людей, показывая, как необходимо петь", - отметила певица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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