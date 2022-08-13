Отар Кушанашвили рассказал, какая судьба ждет Максима Галкина и его брата

Отар Кушанашвили высказался о судьбе и будущем уехавшего из России Максима Галкина и его брата. В YouTube-шоу "Каково?!" журналист заявил, что, несмотря на последние события, он уважительно относится к своему другу.

Телеведущий отметил, что он давно проникся большим талантом коллеги. Юмориста Отар считает лучшим телеведущим на земле.

"Сидели мы как-то, и зашел брат Макса Дмитрий. Хорошо было. Говорят, что они сдохнут с голоду. Поверьте мне, они никогда с голоду не сдохнут", - сказал Кушанашвили.

Грузинский колумнист добавил, что особенно ему нравился Галкин как ведущий шоу талантов «Лучше всех». Журналист даже расплакался во время одного из эфиров.

Напомним, ранее Кушанашвили сообщил, что брат Максима вернулся в Россию. Звездного родственника шоумена, который долго живет в Израиле, заметили на родных просторах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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