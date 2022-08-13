Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на критику в свой адрес

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Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на критику в свой адрес
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Фото из открытых источников

Российский певец SHAMAN ответил скандальной тележурналистке Ксении Собчак за насмешки в свой адрес. Ранее светская львица раскритиковала творчество популярного нынче исполнителя.

«Я прошаренный в данных вопросах человек и это использую в выгодных целях для себя. Благодарю Ксению за столь мощную поддержку и продвижение творчества. Что угодно, лишь бы не безразличие», — отметил SHAMAN.

Артист добавил, что любая реакции на его творчество означает, что он находится на верном пути, поэтому на Собчак не держит зла.

«Еще раз говорю спасибо. Обижаться на нее? На обиженных возят воду», - пошутил музыкант.

Хотелось бы отметить, что ранее эпатажная блондинка нелестно высказывалась о творчестве Ярослава Дронова (настоящее имя певца). Собчак, говоря о треке «Я – русский», искренне не поняла, почему для самоидентификации необходимо кому-нибудь себя противопоставлять.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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