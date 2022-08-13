Азиза впервые представила композицию Ильи Резника «Любимые не умирают»

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Азиза впервые представила композицию Ильи Резника «Любимые не умирают»
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Фото из открытых источников

Азиза впервые исполнила песню Ильи Резника «Любимые не умирают» о спецоперации на Украине. Эстрадная певица презентовала композицию в ходе концерта, приуроченного 110-летию ВВС РФ.

Российская исполнительница тщательно готовилась к выступлению, но, несмотря на это, немного волновалась, так как песню об СВО она исполняла в первый раз. От пения 58-летней Азизы на глазах у зрителей появились слезы. Своих эмоций от душераздирающего исполнения артистки не смогли сдержать даже представители сильной половины человечества.

Заметим, что песня о спецоперации на Донбассе вскоре должна появиться в Сети. В следующий раз пронзительная композиция прозвучит на юбилейном вечере поэта Илья Резника в Государственном Кремлевском дворце.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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