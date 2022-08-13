Певица Настя Крайнова подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались

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Певица Настя Крайнова подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались
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Фото из открытых источников

Настя Крайнова подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались. Певица при этом не знает, «насколько плохо или хорошо они разошлись» и что будет теперь с карьерой артистки.

Крайнова решила высказаться о расставании композитора и певицы, о котором весь Интернет гудит. Настя считает, что Меладзе не будет запрещать бывшей супруге петь написанные для нее песни. Украинская исполнительница сможет самостоятельно все организовать.

«Костя не будет против, чтобы Вера пела его хиты. Хотя мы не знаем, как они разошлись - хорошо или плохо. Ждем продолжения сериала: что будет с карьерой Брежневой», - заявила участница группы «Тутси».

Ходят слухи, что Брежнева и Меладзе, которые поженились в 2015 году, больше не вместе. Супруги очень давно не выкладывают совместных снимков, не появляются на людях, не комментируют свои отношения, что провоцирует появление новых сплетен. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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