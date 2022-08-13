Сотрудники ФСБ пришли с обысками к организаторам незаконного концерта группы «АлоэВера»

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Сотрудники ФСБ пришли с обысками к организаторам незаконного концерта группы «АлоэВера»
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Фото из открытых источников

Солистка музыкальной группы «АлоэВера» заявила о том, что к организаторам незаконного концерта в Москве пришли с обысками сотрудники ФСБ.

Поп-рок группа «АлоэВера» планировала очередное выступление на 6 августа. Незадолго до этого мероприятие «отменили под давлением столичных властей». Музыканты, сменив локацию, предварительно разослали билеты на электронную почту зрителей, и с успехом отыграли концерт в ином помещении. Сотрудники ФСБ, узнав о данном факте, с законными обысками явились к организаторам события. Также они нагрянули к владельцу данной площадки.

Вера Мусаелян, участница включенного в «черный список» коллектива, отметила, что силовики в настоящее время установливают личности зрителей, которые посетили секретный концерт. Работники правоохранительнх органов для установления личностей используют записи с камер видеонаблюдения.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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