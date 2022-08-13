Стало известно, как Разин набирал солистов в «Ласковый май»

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Стало известно, как Разин набирал солистов в «Ласковый май»
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Фото из открытых источников

Стало известно о том, как Андрей Разин набирал участников в группу «Ласковый май». По словам продюсера, главный критерий– солист должен был быть красивым и... сиротой.

Разин вспоминает, как в свое время создал студию с десятками талантливых мальчиков. В конечном итоге практически все из них выступали в легендарной группе.

«Человек сиротой должен был быть. Это было фишкой «Ласкового мая». Когда проходили кастинги, приходили дети, очень много детей. Все хотели быть участниками коллектива», - говорит Разин.

Как говорит солист группы Андрей Гуров, «голосовые данные не были важны. Парень должен был быть красивым».

«Чтобы на сцене стоял красивый парень, красиво смотрелся, хорошо двигался, опрятный и дружил с головой. Все, пожалуй», - заявил Гуров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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