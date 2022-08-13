Виктория Талышинская сообщила, что никакого прощения Шоуа не будет

Виктория Талышинская и Александр Шоуа больше не вместе. Несмотря на востребованность группы «Непара», точка невозврата пройдена и никакого общения между ними больше не будет.

Между Александром и Викторией, видимо, пробежала черная кошка. Они ругались, обвиняли друг друга, запрещали друг другу исполнять песни. Спустя некоторое время Талышинская рассказала, почему же они расстались.

«Есть некая невидимая грань, так называемая точка невозврата. Она была пройдена, простить ничего невозможно. Думаю, мы никогда не вернемся к нормальным отношениям. Не злопамятная я, но когда человек сказал много неприятного, затем не получится нормального общения. Я так считаю»,- заявила экс-участница «Непары».

Напомним, поп-группа «Непара» появилась в 2002 году. Коллектив был на пике популярности следующее десятилетие. Дуэт двух исполнителей покорил миллионы россиян. О своем распаде в группе сообщали несколько раз, в 2018 году она фактичски прекратила существовать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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