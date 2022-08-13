Власти Латвии могут выгнать Галкина, Пугачёву и Хаматову из страны

Власти Латвии рассматривают вопрос о принятии новых ограничений по отношению к россиянам. В связи с этим всех лиц с российскими паспортами правительство может обязать покинуть страну.

Это значит, что народной артистке России Алле Пугачёвой, ее супругу юмористу Максиму Галкину и актрисе театра и кино Чулпан Хаматовой придется срочно искать новое место жительства или же возвращаться в Россию. Знаменитостей может коснуться депортация, поскольку они попадают под антироссийские санкции.

В ближайшее время власти Латвии разъяснят, должны ли граждане РФ покинуть территорию их страны и в какие сроки. В настоящее время ни Хаматова, ни Пугачёва, ни Галкин не комментируют данную информацию.

Напомним, на днях президент Зеленский призвал сообщество изолировать РФ. Иными словами, призвал не пускать россиян на территорию других государств. На призыв украинского лидера первыми положительно отреагировали прибалтийские страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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