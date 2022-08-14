На сайте Пентагона исчез текст об ударе ВС Украины по военному аэродрому «Саки» в Крыму

Пентагон отредактировал на своем сайте текст о том, что Украина нанесла удар по аэродрому ВС РФ возле поселка Новофедоровка в Крыму.

Так, 12 августа там было опубликовано сообщение о событиях в Крыму, в котором указывалось, что «9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу «Саки» на территории Крыма». Также там было указано, что этот удар нанес «значительное воздействие на российскую авиацию и личный состав».

Но спустя некоторое время текст изменили, указав, что США не располагают информацией о том, что послужило причиной взрывов. Тем не менее, эти взрывы, уверены в Пентагоне, «нанесли значительный ущерб российским самолетам и боеприпасам, которые использовались для нападения на Украину».

В Пентагоне отрицают поставки Украине дальнобойного оружия, которое ВСУ могли бы использовать для того, чтобы наносить удары по Крыму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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