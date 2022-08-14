NYT: Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию

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NYT: Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию
Украина
Фото из открытых источников

Издание The New York Times пишет о том, что ВСУ удалось изменить свою военную стратегию, получив дальнобойное вооружение от Запада.

В публикации отмечается, что весной российские войска постоянно наносили массированные удары по позициям ВСУ на востоке Украины. В результате таких ударов Украина теряла до 200 военных ежедневно.

Но за лето Запад поставил ВСУ вооружение, которое позволило украинским войскам изменить ситуацию. Также, пишет издание, ВСУ замедлили ощутимо продвижение войск РФ.

Дальнобойное оружие ВСУ применяет для того, чтобы бить по глубокому тылу ВС РФ, тем самым истощая боевой потенциал России и повышая уязвимость южной группировки ВС РФ. В частности, были нанесены удары по мостам в Херсонской области. Издание также пишет о том, ВСУ могли устроить взрывы на авиабазе в «оккупированном Крыму».

«Эта стратегия, кажется, дает некоторые результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по стране, по крайней мере на данный момент, и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы», - отмечает издание.

Тем не менее, войска РФ все еще сохраняют наступательный потенциал, поскольку ВС РФ превосходит ВСУ по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов. Это вынуждает ВСУ действовать гибко, применяя нестандартные ходы, которые нивелируют количественное преимущество войск РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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