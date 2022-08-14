Лайме Вайкуле, которая до начала СВО зарабатывала в России деньги, светит двойное наказание. Оскандалившуюся артистку, которой принадлежит половина компании «Лайма-люкс Рус», и вовсе могут закрыть за решетку.

У Вайкуле в РФ была фирма. Сейчас артистка подозревается в неуплате налогов. Начата проверка. Соответствующие органы решили тщательно изучить не только концернтную деятельность Лаймы, но и ее доходы.

По информации адвоката Сергея Черского, исполнительница уклонялась от уплаты налогов, за что ей светит суд. В самом худшем случае певицу ждет уголовная ответственность.

По предварительным данным, выручка фирмы в 2021 году составила около 390 млн рублей, прибыль составляет всего 13 тысяч рублей. Адвокат считает, что организация Вайкуле может являтся «воротами в офшоры и одним из способов отмыть деньгис.

мЗа неуплату в стране уголовная статья. Там суммы большие. Двойное наказание светит в виде штрафа и уголовного скрока. Срок исковой давности составляет три года«, - заявил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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