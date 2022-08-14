Анна Заворотнюк рассказала о состоянии онкобольной матери

Близкие онкобольной кинозвезды Анастасии Заворотнюк редко рассказывают о состоянии ее здоровья. Периодически 26-летняя дочь актрисы сообщает о том, как себя чувствует ее мать.

В соцсетях Анна призналась, почему практически ничего не говорит о тяжелой болезни самого родного человека. Дочь Заворотнюк рассказала, что мама продолжает борьбу с коварным недугом (у актрисы злокачественное образование головного мозга), но пока, к сожалению, улучшений не видно.

Девушка не желает лишний раз обсуждать болезненную тему, поскольку ситуация может в любую секунду измениться.

"Заболевание серьезное. Знаю, что многие интересуются и волнуются, но боюсь даже дышать, не то что говорить об этом. Это огромная боль для нас, но мы продолжаем верить, что мама сильная. Стараюсь как-то жить с огромной дырой в сердце", - призналась Анна.

Напомним, что 50-летняя Настя более трех лет продолжает борьбу с глиобластомой. Узнав о раке, звезда перестала выходить на публику. Единственным источником информации являются редкие комментарии членов семьи Заворотнюк.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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