Беглов не вошел в новый рейтинг АПЭК о губернаторских информационных кампаниях

Глава Северной столицы Александр Беглов не продемонстрировал ни одной позитивной информационной кампании в начале августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные из составленного накануне рейтинга независимого «Агентства политических коммуникаций» (АПЭК).

Среди 10 представленных аналитиками кейсов, повлиявших на стабилизацию информационного поля вокруг руководителей регионов, оказались решения проблем с вывозом мусора, организация помощи республикам Донбасса, встреча с президентом Владимиром Путиным и т.д. Соответствующий рейтинг был составлен за период с 6 по 12 августа.

Отсутствие губернатора Петербурга в данной аналитической сводке свидетельствует об отсутствии интересных и позитивных событий, благодаря которым Беглов мог бы укрепить свой внутриполитический имидж. В то же время сам факт отсутствия позитивных кейсов за обозначенный период говорит о том, что петербургский градоначальник никак не выделился среди остальных коллег.

При этом губернатор Северной столицы регулярно становится лидером различных антирейтингов. Например, 3 августа Беглов занял предпоследнюю позицию в топ-10 рейтинга по числу упоминаний в социальных сетях. По мнению аналитиков издания Live24 , отсутствие весомых успехов в медиасреде может быть связано с возросшим негативом петербуржцев на фоне некачественно внедренных реформ и плохой работой с населением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей