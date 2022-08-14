Филипп Киркоров в бутике Лос-Анджелеса пристроился сзади к лидеру группы Aerosmith Стивену Тайлеру

Филипп Киркоров на днях улетел на гастроли в Америку. В Штатах 55-летний певец сразу же отправился на шопинг. В модных магазинах российский артист присматривался к новым ярким коллекциям мировых брендов.

В одном фешенебельном бутике Лос-Анджелеса народный артист РФ встретился с лидером рок-группы Aerosmith. Эпатажный исполнитель случайно встретил там легендарного Стивена Тайлера. Участник известной группы также примерил несколько нарядов. При этом солист Aerosmith сделал совместное фото с Филиппом.

Что греха таить, снимок получился весьма интригующим. На фотографии Киркоров неуклюже пристроился сзади Тайлера. При этом довольный поп-король российской эстрады поднял вверх большой палец руки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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