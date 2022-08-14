Гоген Солнцев считает, что без 36-летней Ольги Бузовой в России станет лучше

В Сети уже несколько дней подряд обсуждают исчезновение певицы и телеведущей Ольги Бузовой. 36-летняя исполнительница, которая пропала в горах Сочи, не дает покоя звездным коллегам.

Гоген Солнцев заявил, что без Бузовой в России станет лучше. Эпатажный шоумен сказал, что многие знаменитые артисты из области шоу-бизнеса и культуры поддерживают его мнение. По словам радиоведущего, россияне вздохнут с облегчением, поскольку скандальная блондинка настолько всем надоела, что люди не хотят на нее даже смотреть.

"Говорят, скоро Бузова эмигрирует из России. Да пускай едет, скатертью дорога! Мы ничего не потеряем. В России без нее будет намного лучше!" - сказал он.

Напомним, Бузова бесследно исчезла из радаров после посещения горной местности на вертолете. Некоторым журналистам удалось выяснить, что певица сейчас отдыхает в отеле. Но артистка по-прежнему не выходит на связь с поклонниками. Возможно, Ольга сильно устала после тяжелой поездки или же хочет хайпануть на своем исчезновении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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