Юморист Галкин заявил о завершении своего концертного тура по Латвии

Юморист и телеведущий Максим Галкин заявил о завершении свого концертного тура по Латвии. После оккончания большого латвийского турне шоумен готовится к следующим концертам.

Об этом стало сам Галкин рассказал на видеозаписи, которую он же опубликовал. На ролике супруг Примадонны показал небольшой фрагмент с выступления в Резекне. Благодарная публика провожала любимого артиста овациями. Максим полагодарил собравшихся зрителей за поддержку и внимание.

«Спасибо огромное, Резекне! Спасибо чуткий и тонкий зритель. Завершающий концерт в этом туре, было очень здорово», — написал шоумен под публикацией.

Но на этом выступления комика не заканчиваются. Галкин ранее заявил, что отправляется в масштабный гастрольный тур по разным городам Европы и Новой Зеландии. Большинство концертов приходятся на август-сентябрь. Ведущий отведает Варшаву, Лондон, Сидней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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