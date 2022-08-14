«Конец карьере дочки»: мать Наташи Королёвой, махая украинским флагом, опозорила певицу

Мать 49-летней Королёвой, которая сейчас живет в Штатах, похоже, поставила крест на творческой карьере единственной дочери. Несмотря на веьма доверительные отношения между родными людьми, глупый поступок Людмилы может негативно отразиться на будущем исполнительнице "Желтых тюльпанов".

Мама Натальи побывала на концерте в Америке. Людмила облачилась в желто-голубой шарф, который символизировал флаг украины.

При этом женщина не постыдилась выйти на сцену и выкрикивать во всю мощь лозунги. Хотя зал от такого поступка был в восторге, поклонники раскритиковали странную выходку госпожи Порывай.

"Конец карьере ее дочки, опозорила певицу"; "Ничего не понимаю... как же дочь с зятем?"; "Вот и подставила свою дочку", "Жаль Наташу, думала, ее мама умнее. Люда - позорница, сошла с ума", —считают фолловеры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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