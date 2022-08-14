Сразу три звездные пары покинули Россию

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Сразу три звездные пары покинули Россию
Знаменитости
Фото из открытых источников

Количество российских звезд из области культуры и шоу-бизнеса, которые покидают страну, растет практически ежедневно. Кто, куда и почему уехал, попытались выяснить журналисты.

К примеру взять Павла Волю и Ляйсан Утяшеву. Пара уехала из России, вместе со своими детьми они сейчас отдыхают в Турции. Знаменитости долго мечтали о полноценном отдыхе на море.

Гарик Мартиросян вместе с супругой Жанной Левиной отправились в Армению. На родине знаменитого шоумена пара регулярно осматривает  местные улички и другие интересные достопримечательности.

И, напоследок, покинули РФ эстрадный певец Стас Михайлов и его жена Инна. Супруги сняли шикарную виллу в солнечном Сен-Тропе, где сполна наслаждаются друг другом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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