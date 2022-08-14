Лера Кудрявцева заявила, что готовится к кардинальным переменам в личной жизни

Лера Кудрявцева заявила, что она приняла судьбоносное решение. Телеведущая намекнула, что готовится к кардинальным переменам в личной жизни.

Знаменитая блондинка подогрела слухи о разладе с супругом. Похоже, в жизни ведущей и вправду грядут серьезные перемены. О начале нового жизненного этапа Лера написала в своем микроблоге.

По всей видимости, теледива не хочет больше скрывать проблемы в семейных отношениях с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Кудрявцева коротко и лаконично намекнула, что скоро расставит все точки над «и».

«Сказано в августе принимать все важные решения. Я их приму, причем по всем фронтам. Гори сарай, гори хата. Скучаю по работе, она мое спасение», —написала актриса.

О том, что у теле- и радиоведущей проблемы в браке, поговаривают давно. Супруг Леры не пришел на день рождение к дочери. Кудрявцева в свою очередь сняла кольцо и провела встречу со звездным адвокатом Екатериной Гордон. Также знаменитость всячески намекает на грядущий развод своими неоднозначными рассуждениями в соцсетях.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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