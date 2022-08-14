Максим Галкин высмеял Долину и Бабкину на своем зарубежном концерте

Максим Галкин высмеял Ларису Долину и Надежду Бабкину, которые поддержали СВО, на одном из концертов в Прибалтике. 46-летний юморист посмеялся над артистками, которые верны своей стране и не уехали из России.

"Не понятно, почему власть нужно поддерживать? Они хотят получить крошки с барского стола, либо быть замеченными, но их не увидят. Ни Долину, ни Бабкину", — сказал Галкин.

Стоит отметить, что последние месяцы супруг Пугачевой выступает за границей. Из-за рубежа Максим продолжает активно критиковать российских политиков и граждан страны. После столь резких заявлений, уверены коллеги телеведущего, он на родину больше не вернется.

Роман Худяков, экс-депутат Госдумы, накануне заявил о том, что Максиму Галкину даже думать нельзя о России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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