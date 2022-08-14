Обезумевшая мать Наташи Королёвой сплясала на одном из американских концертов. Мероприятие проходило в Майами в поддержку Украины. Людмила Порывай танцевала под националистические лозунги, при этом размахивала украинским флагом. Таким образом женщина подставила свою звездную дочь, считают поклонники.

Мать-пенсинерка устроила настоящее танцевальное шоу во время одного из проукраинских выступлений в США. Порывай поделилась записью концерта в микроблоге.

На видео отчетливо видно, как Людмила, одетая в сине-желтый наряд, внезапно выбежала на сцену. Женщина, буквально сияя от счастья, плясала, выкрикивала разные политические лозунги под громкие аподесменты зрителей.

Как и стоило ожидать, такое поведение матери исполнительницы возмутило пользователей Сети. Подобными действиями, по словам подписчиков, Порывай может поставить крест на карьере Королёвой, которая является успешной артисткой на родине и зарабатывает там хорошие деньги. Стоит сказать, что Люмила Ивановна, хоть и давно забыла родной язык, считает себя патриоткой. Также после заявления о своей позиции по спецоперации, мать 49-летней певицы разругалась с зятем и даже отреклась от Глушко публично. Сергей, напомним, ранне встал на защиту действия российских властей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей