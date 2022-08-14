Продюсер Рудченко: на карьере Макаревича в США поставлен жирный крест

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Продюсер Рудченко: на карьере Макаревича в США поставлен жирный крест
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Фото из открытых источников

Андрей Макаревич запланировал гастрольный тур по всему миру. Но захотят ли увидеть его зрители за рубежом? По мнению Павла Рудченко, артисту даже не стоит рассчитывать на успех за рубежом. Дорога в США певцу и вовсе закрита, поскольку в Америке рок-музыканта не знает практически никто.

На мечтах опального артиста об успешной карьере в Соедененных Штатах поставлен жирный крест. Музыкальный критик спрогнозировал полное фиаско Макаревича из-за отсутствия американской аудитории.

«Выступит раз или два раза, на этом гастроли и закончатся», — заявил продюсер.

 Не нужно надеяться на интерес со стороны жителей Грузии и Прибалткии,  уверен Рудченко.

«Даже если в Грузии подобные показатели, то  как он в США может зайти», - задается вопросом критик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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