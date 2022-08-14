Родная мама опозорила выбор своей дочери Наташи Королевой

Людмила Порывай, мать знаменитой Наташи Королевой, посетила концерт народной артистки Украины Ирины Билык. Когда 52-летняя исполнительница задала вопрос Людмиле, получала на него весьма неожиданный ответ.

Певица и композитор в данное время гастролирует по США. В Америке знаменитость выступает с благотворительными концертами с целью поддержки ВСУ.

Во время одного из мероприятий Ира позвала на сцену маму Наташи и спросила: «Моя родная, зять Ваш настоящее г*вно?»

Но в ответ Порывай только громко рассмеялась. Женщина не заступилась за супруга дочери, Сергея Глушка. В связи с этим поклонники решили, что она полностью согласна с Билык и не одобряет выбор своей кровинки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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