Стало известно, что компания Лаймы Вайкуле в России заработала 390 миллионов рублей

Лайму Вайкуле, как мы писали ранее, могут привлечь к уголовной ответственности в России. Оказывается, латвийская певица владеет успешним бизнесом в РФ, но, несмотря на огромные доходы, не платила налоги в течении многих лет.

Эксперты, которые тщательно проверили деятельность компании «Лайма-люкс Рус», выяснили, что Вайкуле заработала 390 миллионов рублей. При этом органы налоговой инспекции заявили, что прибыль составила всего-навсего 13 тысяч рублей.

Своим мнением поделился экономист Василий Колташов. По словам специалиста, компания Лаймы в России отмывала баснословные деньги. Но за такие неправомерные действия эстрадная артистка, помимо уплаты штрафа, может сесть за решетку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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