Турецкая актриса Сельма Эргеч рассказала, как она попала в «Великолепный век»

Турецкая актриса Сельма Эргеч, которая сыграла сестру султана Сулеймана, рассказала, как она попала в остросюжетный сериал «Великолепный век».

Известная модель, которая также снялась в фильме «Сеть 2.0», призналась, что узнала из Интернета о предстоящих съёмках. Турецкая актриса решила любой ценой попасть в исторический сериал.

Эргеч заявила, что возпользовалась услугами агента.

«Позвонила я агенту, попросила прошерстить. Хотела невероятно сниматься в сериале, хотя никогда до этого я ничего подобного не делала. Мне понравился Халит Эргенч, раньше мы вместе не работали. Проекты его являюются очень интересными», - вспоминает 43-летняя Сельма.

Отметим, обворожительная Сельма Эргеч получила славу после того, как сыграла роль Хатидже Султан. Девушку сразу же полюбили зрители. Также восходящей звезддой заинтересовались продюсеры и режиссеры.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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