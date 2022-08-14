Украинская певица Приходько заявила, что Брежнева и Меладзе являются предателями

Украинская певица Анастасия Приходько нелестно высказалась в адрес Веры Брежневой и ее супруга Константина Меладзе. Скандальная исполнительница облила грязью своих коллег во время интервью с украинским телеканалом.

Приходько, которая не скрывает негативного отношения к проведению СВО, не устает критиковать россиян, их правительство, и пренебрежительно относится к знаменитостям из российского шоу-бизнеса.

На этот раз от Насти «досталось» Брежневой и Меладзе. Анастасия считает, что Вера, имеющая украинские корни, и ее звездный супруг являются настоящими предателями.

Приходько заявила, что звездную семью нужно лишить имущества на Украине. Артистка предложила властям отобрать недвижимость, ранее приобретенную парой в Киеве. Также экс-фабрикантка пожелала, чтобы композитор и блондинка «наконец-то разбежалась».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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