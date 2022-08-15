В караоке-баре в Крыму включили песню в поддержку ВСУ

В караоке-баре «Краб» на одном из курортов Крыма произошла история, которая вызвала громкий скандал. 15 августа стало известно об инциденте в точке общепита, где по просьбе одного из посетителей включили националистическую песню в поддержку украинской армии. Позже посетитель, который заказал композицию и танцевал под нее, принес извинения и заявил о том, что «полностью поддерживает спецоперацию». В свою очередь ди-джей и владелица бара заявили, что ничего не знали о контенте клипа.

«Я удаляюсь, когда заказывают песню. Само видео раньше не видел и содержимое не знал. Был бы в курсе – не поставил», - пояснил диджей.

Хозяйка бара также заявила, что этот клип никогда на глаза ей не попадался, поэтому она просто не имела представления о его содержании.

К этому времени известно, что все виновные установлены и привлечены к ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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