События, которые прямо сейчас разворачиваются на Украине, были неизбежны, и сейчас это вынуждены признать все. Однако еще в прошлом году мало, кто мог предугадать это. Одним из таких людей является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, ставший идейным вдохновителем художественного фильма «Солнцепек».

Кинокартина «Солнцепек» вышла 12 августа 2021 года и показала истинное лицо киевского режима, пришедшего к власти на Украине 8 лет назад. Причем без прикрас и купюр, а с документальной натуралистичностью. Фильм помогает понять и прочувствовать то, что происходило в Донбассе в 2014 году, трагедию простых людей, которых убивали украинские военные преступники. Это стало красной линией, которую киевский режим перешел без возможности что-то отыграть.

Есть хорошее выражение: «Армия стреляет в свой народ лишь один раз. Потом она стреляет уже в чужой народ». И никакие «минские соглашения», переговоры и комиссии, к сожалению, не могли этого изменить. Начав антитеррористическую операцию, Киев прошел точку невозврата и сегодняшние события как нельзя лучше это иллюстрируют. ВСУ разбрасывают в мирных городах «лепестки», предназначение которых не убивать, а калечить, официальные лица Украине радуются гибели «коллаборантов» и призывают убивать русских детей.

Все это позволяет рассматривать «Солнцепек» как фильм-предчувствие. На момент премьеры некоторые пользователи социальных сетей упрекали фильм за «излишнюю» натуралистичность и жестокость, показанную на экране. Однако теперь все это воспринимается иначе и уже не кажется таким уж чрезмерным, а даже наоборот. Было важно рассказать о проблеме так, как это сделали режиссерский дуэт Максима Бриуса и Михаила Вассербаума.

Именно практически документальная достоверность делает фильм по своему уникальным, снимая все вопросы о необходимости проведения СВО. Обострение на Украине было неизбежно, и это прямо следует из показанного в фильме. Рано или поздно, не вмешайся в ситуацию Россия, киевский режим снова устроил бы бойню в Донбассе, и, кто знает, может быть довел ее до конца.

Примечательно, что «Солнцепек» был снят на частные средства. Как признавался во время закрытого кинопоказа Сергей Щеглов, выступивший в роли продюсера фильма, у картины был «заказчик», которого и стоит благодарить за идею. Как писали некоторые средства массовой информации, им был предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный своими патриотическими взглядами.

И если это так — петербургский бизнесмен очень своевременно вспомнил о теме, которая на тот момент была совсем напрасно была предана забвению. Чтобы вспомнить все российские художественные фильмы, посвященные проблеме Донбасса, хватит пальцев одной руки. А в плане достоверности и проработанности показанного — вряд ли получится найти аналоги.

Как бы то ни было, заказчик и создатели «Солнцепека» по сути предвосхитили текущие украинские события, как логичное завершение Майдана, о чем и и рассказывает фильм. Вряд ли это было простым совпадением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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