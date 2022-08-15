Илья Резник призвал не трогать великую певицу Аллу Пугачёву

Илья Резник потребовал наконец-то отстать от Аллы Пугачёвой. По словам поэта-песенника, Примадонна — великая певица.

Не секрет, что многие коллеги по шоу-бизнесу и армия поклонников раскритиковали Аллу Борисовну за молчание и отъезд из страны. Но на защиту народной артистки стал Резник.

Илья Рахмиэлевич не согласен с тем, что на российской эстраде Пугачёву может заменить певица Азиза. По заявлению поэта, Примадонна является поистине великой артисткой, которой нет равных и у которой нет и не может быть последователей.

«Понимаю, почему было решено приписать мне слова о преемнице Аллочки. Хочу сказать, чтобы никто не трогал «бриллиантовое трио»: меня, Пугачёву, Раймонда. То, что мы делали, никому не удалось и никогда не удастся сделать», - заявил автор песен.

Резник добавил, что Примадонна является не только гениальной певицей, но и потрясающим человеком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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