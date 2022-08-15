Иван Ургант даст сольный концерт в Москве под псевдонимом

Иван Ургант, похоже, не намерен оставаться без денег. Шоумен после приостановки авторского развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале не опускает руки и осваивает новые горизонты.

На октябрь комик запланировал сольный концерт, который должен состоятся в одном из клубов Москвы. Запланированное в столице выступление пройдет 14 октября. За билет желающим придется отдать от 2000 до 10000 рублей.

При этом выступать шоумен будет под псевдонимом Гриша Ургант. Неизвестно, с чем связано данное решение. Под таким именем он ранее изредка выступал, начиная с 2011 года.

Добавим, недавно Иван заявил, что вскоре продолжит работу на Первом. Поговаривают, что на экраны федерального канала выйдет новая программа телеведущего, которая должна заменить популярную телеигру «Поле чудес».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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