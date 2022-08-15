ЭГ: Вскрылась правда о жизни сбежавшей за границу певице Земфире

Рок-певица Земфира тщательно оберегает личную жизнь. Однако в Сети вскрылась правда о сбежавшей за границу исполнительнице сразу после начала спецоперации, пишет Экспресс газета.

Некоторые интересные подробности о Земфире раскрыл Борис Барабанов. По словам бывшего пресс-секретаря артистки, в обычной жизни певица стремится к закрытости, несмотря на то, что полностью раскрывается в композициях.

Также продюсер объяснил, могла ли обрушившаяся слава и статус негативным образом повлиять на 45-летнию артистку.

«Кому-либо может показаться, что ее испортила звездная болезнь. Неоторые уверены, что именно в состоянии славы и признания Земфира способна писать такие легендарные песни, какие она может писать», — сказал Борис.

Барабанов заключил, что порой поведение звезды является очень грубым, резким, дерзким, но при этом Земфира всегда продолжает оставаться в творчестве перфекционисткой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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