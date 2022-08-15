Любовь Успенская увидела пользу для россиян в прекращении выдачи виз

Любовь Успенская заявила о том, что отмена виз для россиян будет им только на пользу. Свои слова певица объяснила тем, что давно разочаровалась в хваленой западной демократии и рада тому, что теперь развлекаться люди будут у себя на родине.

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС отменяют выдачу виз для граждан России. Успенская нашла большой плюс в таком решении. Артистка полагает, что в других странах менталитет и жизнь куда сложнее, чем в РФ, а отдых слишком дорогой и не оправдывает себя. Поэтому ужесточение санкций будет полезно для россиян.

Более того, как считает исполнительница городских романсов, в нашей стране есть немало чудесных мест с красивыми пейзажами и развитой инфраструктурой (взять хотя бы Алтай или Байкал). При этом соотечественники их не посещают из-за отдыха в странах Европы.

И, напоследок, Любовь Залмановна добавила, что в Америке, к примеру, проживают чересчур толерантные люди, а жителям РФ нужно быть ближе к консерватизму, чтобы предупредить вседозволенность.

«Россие на все это наплевать. Они умолять нас будут, чтобы приехали. Америка прекрасная страна, однако нет там свобод. Хотя у меня американский паспорт, это не означает, что я туда поеду. Буду здесь до победного конца», —сказала Успенская.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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