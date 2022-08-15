Педагог по вокалу Юлия Таравкова заявила, что певец SHAMAN может стать новым Олегом Газмановым

Новый патриотический хит «Я русский», который написал и спел SHAMAN, на видеохостинге Ютуб менее чем за месяц набрал более 9 млн просмотров. Педагоги по вокалу и продюсеры дали оценку молодому артисту и его музыкальному творению.

По словам звездного продюсера Яны Рудковской, Ярослав Дронов является смелым парнем, поэтому обречен на успех. А педагог по вокалу Юлия Таравкова считает, что певец может запросто стать новым Олегом Газмановым. Как говорит эксперт, ценно то, что сверхпопулярная композиция была написана самим Шаманом.

«Песня - патриотическая, претендующая на народность. Эта музыкальная молодежная ниша пока не занята. SHAMAN - новый Газманов, который имеет большой диапазон, но немного обделен грудным обертоном. Если говорить о полетных высоких нотах в вокале, что и манера исполнения, и подача, и даже мелодия припева похожа на музыканта Andru Donald’s и его трек «Simple Obsession». Только исполнен он в брутальной версии с уклоном на поп-рок», - заявила педагог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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