На портале администрации города «Наш Санкт-Петербург» петербуржцы оставляют регулярные жалобы на неисправное оборудование детских и спортивных
Только 1% жителей Украины верят в успех России в ходе СВО. Еще столько же не определились с ответом. Подавляющее же большинство украинцев – 98% –
Издание The New York Times пишет о том, что ВСУ удалось изменить свою военную стратегию, получив дальнобойное вооружение от Запада. В публикации
В Пентагоне оценили эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. Как отмечено на сайте американского Министерства
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Польше готовятся к усилению своей армии. Информацию о масштабной модернизации польських ВС пишет
Санкт-Петербург продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки впервые с марта было зафиксировано
Пентагон отредактировал на своем сайте текст о том, что Украина нанесла удар по аэродрому ВС РФ возле поселка Новофедоровка в Крыму. Так, 12 августа
Глава Северной столицы Александр Беглов не продемонстрировал ни одной позитивной информационной кампании в начале августа текущего года. Об этом
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