Россияне и украинцы возмущены из-за выступлений Лободы и Барских в Риге на русском языке

Украинцы и россияне были возмущены недавним выступлением Светланы Лободы и Макса Барских в Риге. Звезды исполнили композиции на русском языке, чем нарвались на небывалую критику со стороны поклонников.

В Сети появилось видео с латвийского выступления. Возмущенные фанаты оставили огромное количество комментариев под роликом, преимущественно негативных. По мнению подписчиков, артисты обязаны были петь исключительно на украинском языке.

Россияне возмутились, что исполнители продолжают зарабатывать немыслимые деньги благодаря русскому языку, при этом с ненавистью относятся к России и ее жителям.

По мнению украинцев, которые устроили настоящий онлайн скандал, Лобода и Барских, которые критикуют спецоперацию и отреклись от РФ, должны срочно сменить репертуар и отказаться от русских хитов.



Примечательно, что накануне концерта в Риге Лобода помпезно сообщила о масштабном латвийской шоу, на котором, по ее подсчетам, должен быть настоящий аншлаг. Но на самом деле зритлеей на выступлении, которое с помпой презентовалось в Сети, оказалось намного меньше, чем на аналогичных концертах скандальной украинской звезды в России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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