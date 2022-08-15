Шахназаров поиздевался над Светланой Лободой: «Поздравляю с вступлением в эскадрилью сбитых летчиков»

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Шахназаров поиздевался над Светланой Лободой: «Поздравляю с вступлением в эскадрилью сбитых летчиков»
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Фото из открытых источников

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая знаменита своими скандальными высказываниями, устроила выступление в порту Риги. На концерте должен был быть аншлаг, но в итоге собралось совсем не много народу. Поклонники были возмущены тем, что артистка пела хиты на русском языке, критикуя при этом Россию.

Внимание на благотворительное мероприятие обратили не только фанаты Светланы, но и хейтеры. В их числе Михаил Шаханазаров. Публицист, который посмотрел провальное выступление артистки, поиздевался над исполнительницей.

«Лобода спела в Риге. Немного пришло убийц свободного времени. Зато было много забавных персонажей. Можно поздравить ее со вступлением в эскадрилью сбитых летчиков», — посмеялся блогер.

Стоит сказать, что исполнительница трека «Город под запретом» поблагодарила зрителей и латвийские власти: «Я пела для каждого из вас, для миллионов разбросанных по всему миру людей»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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