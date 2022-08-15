Светлана Лобода сообщила об ожидаемом аншлаге на благотворительном концерте в Риге

Украинская певица, которая долгое время жила и зарабатывала в России, сообщила, что на благотворительном концерте в Риге, который был запланирован на 14 августа, ожидается аншлаг. Об этом Светлана Лобода написала в соцсетях.

Судя по всему, Лобода не долго грустила из-за отмены концертов в Эстонии. Артистка решила организовать специальное выступление в Латвии. Поклоников Светлана позвала на благотворительное мероприятие в своем Телеграм-канале.

«Друзья. Мой первый благотворительный концерт состоится в Риге. Я очень жду. На сцене буду в 20:30», — написала исполнительница.

Лобода на сегодняшний день работает в Loboda Help Center. В центре певица помогает все тем, кто был вынужден уехать из дома. К тому же, большую часть гонораров исполнительница жертвует украинским беженцам и армии.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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