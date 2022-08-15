Уехавшая в США группа Little Big продолжает зарабатывать деньги в России

Участники уехавшей в США российской группы Little Big продолжают зарабатывать на родине. Коллектив оказался неинтересным американской публике, поэтому продолжает вести свой бизнес в России.

Илья Прусикин и Софья Таюрская решили отменить осенний гастрольный тур в РФ в связи с определенной гражданской позицией. Участинки коллектива заявили, что выступать на в стране смогут лишь после смены власти. Затем музыканты, которые за резкую критику политиков попали в «чёрный список», переехали в Америку. Скандальные исполнители, видимо, поймали звездную болезнь, поэтому сняли на берегу океана в Лос-Анджелесе роскошную квартиру за 4000 долларов.

Little Big, которые потеряли из-за срыва концертов около 75 млн рублей, планировали организовать ряд выступлений в США, но по причине того, что билеты практически никто не покупал, группа отазалась от этого решения.

Однако, несмотря на это, продолжает свою работу отечественный интернет-магазин с мерчем панк-поп группы. На портале в Сети можно купить брендированные носки, толстовки, футболки, шарфы, сумки, значки, кепки и многое другое. От продажи разнообразных аксессуаров артисты с огромной аудиторией в интернете получают неплохой доход.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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