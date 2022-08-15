Журналист Михаил Шахназаров придумал новое название уехавшим из России артистам

Михаил Шахназаров придумал новое название российским артистам, которые уехали из России после решения о проведении спецоперации.

Журналист заявил, что покинувшие родину звезды являются гастрольбайтерами.

Когда только началась СВО на Донбассе, часть российских музыкантов высказала протест против такого решения политиков. Прославленные артисты начали массово выезжать за границу. Некоторые исполнители и актеры не стали обрывать мосты. Они утверждали, что всего лишь уехали в длительный отпуск.

В авторской программе «Шах и Мат» радиоведущий подчеркнул, что некоторые знаменитости удивляют его до глубины души. Сбежав из РФ в страны Европы, так называемые гастрольбайтеры оказались в глупом положении.

Отметим, что журналист постоянно следит за судьбой звезд, уехавших за рубеж. Публицист нередко высмеивает поступки артистов. Ранее Шахназаров придумал для таких персонажей отдельное прозвище. Блогер смог охарактеризовать их одним словом - СРИ (что можно расшифровать как самопровозглашенная российская интеллигенция).









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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