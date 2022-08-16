NYT: За взрывами в Джанкойском районе в Крыму стоит действующее в тылу элитное украинское подразделение

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NYT: За взрывами в Джанкойском районе в Крыму стоит действующее в тылу элитное украинское подразделение
Украина
Фото из открытых источников

Украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил изданию The New York Times о том, что в российском тылу действует украинское подразделение. Никаких других подробностей он не сообщил. Между тем The New York Times отмечает, что атаки, которые осуществляются в тылу врага, указывают на изобретательность украинских подразделений.

Газета отмечает, что с самого начала войны украинские военные использовали нетрадиционную тактику, стремясь отразить атаки российской армии, гораздо более крупной и лучше оснащенной. 

Напомним, что утром 16 августа на территории Крыма снова прогремели взрывы. На этот раз инцидент произошел вблизи поселка Азовское Джанкойского района. Сообщалось о пожаре на территории российской воинской части и на складе боеприпасов. В самом Джанкое возгорание произошло на трансформаторной станции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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