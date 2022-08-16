Изменившейся внешне 51-летней телеведущей Лере Кудрявцевой советуют лечь под нож хирурга

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Изменившейся внешне 51-летней телеведущей Лере Кудрявцевой советуют лечь под нож хирурга
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Фото из открытых источников

Лере Кудрявцевой, изменившейся внешне, советуют лечь на операционный стол. На недостатки телеведущей указал пластический хирург.

Популярная телезвезда тщательно следит за своей внешностью. Лера делает много разных процедур в погоне за красотой и молодостью. Казалось бы, за последние 10 лет она не изменилась, но специалисты говорят о существенных изменениях, и из-за которых 51-летнюю блондинку скоро будет не узнать.

При этом Владимир Платохин увидел немало недостатков во внешности ведущей, которые, по его мнению, нужно подправить при помощи хирургичесвкого вмешательства.

 

Кудрявцева, которая регулярно делает уколы ботокса, ни разу не практиковала подтяжку лица. Но больше всего специалиста смущают несуразные губы телеведущей. По словам хирурга, актриса давно закачала биополимер, причем неудачно.

«Конечно, гель необходимо вынимать. Он портит губы. Смотрится это отватительно. SMAS-лифтинг плачет по Лере, подбородок, овал лица и шея его требуют», — сказал врач.

Также доктор заявил, что знаменитость ранее уже прибегала к помощи пластической хирургии. По мнению Платохина, она изменяла форму носа: «Точно сделала себе ринопластику. Немного носик подняла, пределала его по-тяжелому. Кости тоже поправили, а еще затронули хрящевой отдел».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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