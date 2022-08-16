Юрий Лоза предложил игнорировать выходки Людмилы Порывай: «Она полный ноль!»

Автор-исполнитель Юрий Лоза предложил общественности игнорировать выходки Людмилы Порывай. Композитор заявил, что не нужно обращать внимания на эту ситуацию.

Поэт-песенник вспомнил о нелепом поведении женщины на концерте в Майями. Лоза раскритиковал мать-пенсионерку, которая опозорила собственную дочь. Однако музыкант напомнил, что у каждой российской знаменитости есть родственники, которым нет места в медиа пространстве.

«Не знаю, как у них в семье, но если прислушиваться к словам мам и бабушек артистов, в нашей жизни очень скоро наступит настоящий дурдом. Не нужно акцентировать внимание на матери Наташи Королевой. С точки зрения медийного пространства Порывай никто, она просто ноль», — сказал Лоза.

Также Юрий добавил, что Людмила может и хороший человек, однако для культуры и шоу-бизнеса России она ничего не сделала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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