«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга

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«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга
Санкт-Петербург
Евгений Пригожин

Петербургские чиновники во время составления нового Генерального плана должны были опираться на мнения большого количества специалистов, а также анализировать проблемы. Вместо этого они создали лишенный смысла и непродуманный документ, заявил в интервью для «Невских новостей» предприниматель Евгений Пригожин. 

Бизнесмен напомнил, что генеральный план развития города должен учитывать перспективные тенденции, а также задавать правила, по которым будут жить не только инвесторы и застройщики, но и другие люди, желающие вкладывать свои средства в город. 

«Первое — полицентричность развития Санкт-Петербурга. Что это значит: каждый город должен выбрать, как он будет развиваться», —добавил Пригожин.

Бизнесмен уточнил, что местные чиновники должны были разобраться с тем, каким горожане видят будущее города. Он может растянуться, как столица Пенсильвании Гаррисберг и одноэтажная Америка, или же пойти по опыту Москвы, увеличив плотность населения с помощью высотных жилых зданий. 

Пригожин также не обошел стороной и вопрос маятниковой миграции, а также создания многофункциональных зон в Петербурге. По его мнению, эти вопросы имеют первостепенную важность. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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