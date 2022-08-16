Максим Галкин заставил дочь Лизу на камеру рекламировать папин концерт в Лондоне

Максим Галкин, который вместе с семьей сейчас в Латвии, выезжает на гастроли по странам Европы. В планах шоумена концерт в Лондоне, пишет Стархит.

А сегодня юморист поделился роликом с дочкой Лизой. Милая девочка во дворе дома качалась на качелях и неожиданно решила сделать папе маленький подарок в виде стихотворения.

«Я взлетаю, как птичка, ты такой силач, на качелях катаешь меня, сенк ю вэри мач», —сказала Лиза.

Галкин в ролике назвал точную дату и место выступления, а затем пошутил.

«В 18.00 door opens...или doors open. Нужно готовиться».

Стоит отметить, что поклонникам понравилась очередная публикация комика. Но нашлись и те, кто расскритиковал Галкина. Подписчики написали о том, что Максим специально заставил дочь на камеру прорекламировать его концерт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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