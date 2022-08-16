Продюсер Гинзбург заявил, что группа Little Big выступает в барах США за $500

Группа Little Big, которая приняла решение улететь в США, выступает в американских барах за 500$, заявил Вадим Гинзбург. Исполнители оказались невостребованными из-за того, что американцам они неизвестны.

Концерты панк-поп-рэйв группы отменяются по причине несовершенного английского языка и низкой стартовой популярности проекта.

По словам продюсера, группа за границей испытывает творческий кризис. Гинзбург добавил, что в ближайшее время музыкантам не нужно рассчитывать на большие гонорары.

Ранее планируемый тур коллектива отменили в РФ, поскольку россияне бойкотируют коллектив. В официальном аккаунте Little Big причиной отмены выступлений в РФ исполнители указали «текущие обстоятельства».

Но несмотря на то, что за рубежом карьера российских артистов пока не складывается, Таюнская и Прусикин продолжают зарабатывать деньги на родине с продаж одежды и сувениров со своим брендом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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