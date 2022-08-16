Продюсер Лавров сделал важное заявление о будущем Азизы

73-летняя Алла Пугачева полгода не появляется в России. Пока Примадонна вместе с супругом-шоуменом путешествует по странам Европы, занять ее место на эстраде пытается 58-летняя певица Азиза. По этому поводу решил выразить свое мнение Сергей Лавров.

Звездный продюсер заявил, что попытки Азизы восстановить былую популярность обречены на провал. По мнению Лаврова, у Азизы нет шансов и никогда не было их. Несмотря на то, что артистка всеми способами пытается привлечь внимание аудитории, она не сможет занять место Примадонны.

"Азиза давно хочет воскреснуть. Но у нее это не получается. Неплохая она певица, но ей почему-то не идет ничего, чтобы не запланировала. Поезд ушел, Пугачева одна. Увы, ничего не выйдет, чтобы она не предпринимала", - заявил музыкальный эксперт.

Напомним, ранее о том, что Азиза не сможет заменить Пугачеву, заявил Илья Резник. Поэт-песенник навсегда закрыл этот вопрос. По мнению композитора, у Примадонны не может быть конкуренток. По словам маэстро, успех легендарной артистки не сможет повторить никто.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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