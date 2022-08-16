Продюсер Лавров: «певица Наташа Королева поддерживает РФ в вопросе спецоперации»

Сергей Лавров рассказал об отношении Наташи Королевой к спецоперации. Из заявления музыкального продюсера можно сделать вывод, что 49-летняя певица в этом вопросе поддерживает РФ.

Лавров решил расставить все точки «i» после выходки Людмилы Порывай. Мать Наташи на концерте певицы Ирины Билык в Майами публично критиковала российские власти и открыто продемонстрировала свою поддержку Украине. В связи с этим у поклонников возник вопрос, как Королева относится к СВО и каково ее мнение на этот счет.

«Насколько я знаю, Наташа порывалась уехать в Киев. Однако из-за присутствия в «черном списке» пока не может пересекать границу. Она, хотя об этом не заявляет, поддерживает все действия России. Понятно, ведь все, что она имеет, связано с РФ», - проинформировал Лавров.

Музыкальный эксперт также добавил, что, скорее всего выходка Людмилы Порывай была очередным приколом, который попросту не правильно поняли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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