21-летняя дочь Урганта Эрика Кикнадзе полностью оголилась перед подписчиками

Падчерица Ивана Урганта, проживающая в США, полностью оголилась перед фанатами. 18 августа 2022 года она отметит день рождения - 22-летие.

Эрика Кикнадзе нередко публикует откровенные фото и провокационные видео в соцсетях. На этот раз юная девушка оголилась перед поклонниками. Наследница телеведущего предстала в блоге абсолютно голой.

Дочь Урганта с большой красной косичкой на голове откровенно позировала перед камерами. Тело молодой модели было измазано черной краской. Кикнадзе подписала пикантное фото следующим образом: «Тронутая ангелом».

Стоить ли говорить, что дерзкое фото падчерицы Ивана ввело в ступор ее подписчиков. Многие пользователи соцсети осудили такое повдение Эрики, назвав его чересчур вульгарным и излишнее откровенным.

Заметим, что последние несколько лет Кикнадзе живет в Америке. Очень творческая и экстравагантная девушка учится в Нью-Йорке.

Эрика часто экспериментирует с внешностью и гардеробом, любит эпатировать публику и примерять экстравагантные образы.











Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей