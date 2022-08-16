Российские звезды попали под удар из-за нового закона властей Латвии

Правительство Латвии планирует принять закон об изменениях принципов продления российским гражданам временных видов на жительство. Таким образом, российские звезды, которые переехали в Прибалтику после 24 февраля, попали под удар.

Латвия почти не выдает жителям РФ шенгенские визы и вид на жительство. Кроме того, власти намерены усложнить продление имеющихся до этого ВНЖ. Из-за нового закона пострадают облюбовавшие эту страну знаменитости.

В Telegram-канал «Немалахов» появился целый список звезд, которые попадают под удар: «Чулпан Хаматова, Игорь Николаев, Леонид Ярмольник, Михаил Ефремов, Александра Ширвиндт, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Эммануил Виторган, Александр Масляков, Клара Новикова, Сергей Светлаков, Аркадий Укупник, Валерий Сюткин прогадали с выбором страны».

К слову, у большинства российских знаменитостей в Латвии есть своя недвижимость.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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